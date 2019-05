Tutti i Giovani Democratici in corsa alle comunali

Gli ultimi candidati Pd ad essere presentati prima della tornata elettorale sono i più giovani: nella sede provinciale del partito infatti, venerdì 24 maggio, sono stati presentati i sette candidati appartenenti al gruppo Giovani Democratici, che hanno un’età oscillante tra i diciotto e i trent’anni.

Galleria fotografica I giovani democratici candidati alle amministrative 4 di 7

Si tratta di Floriana Tollini, segretaria del partito a Sesto Calende, candidata nella lista civica di centro sinistra “Insieme per Sesto”, Udo de Castro e Cecilia Marangi, candidati nella lista PD di Malnate che fa parte della coalizione che sostiene Irene Bellifemmine. Giacomo Marrocco, candidato a Cazzago per la lista civica “Rinnovamento e tradizione”, Carlo Bianchi segretario PD di Cantello e candidato nella lista “Siamo Cantello”, Mattia Mandelli candidato nella lista “Cunardo Domani” e Mattia Brazzorotto, il più giovane con soli 18 anni, candidato nella lista “Con voi per Besnate” che sostiene come candidato sindaco il segretario provinciale del PD Corbo.

«Come segreteria abbiamo voluto fortemente mirare sui giovani amministratori – spiega il segretario provinciale dei giovani PD Matteo Capriolo – perché questo è un periodo particolare, dove i giovani non hanno molta voce nell’a politica, e invece devono cominciare a trovare spazio tra le amministrazioni comunali. Per questo abbiamo organizzato la conferenza stampa e stiamo portando avanti una campagna social dal titolo “Vota giovane, vota democratico” . L’obiettivo finale è quello di creare una rete di giovani amministratori che possa fare proposte comuni nelle varie amministrazioni locali».

«Il gruppo giovani democratici conta una settantina di appartenenti: tra quelli che si candidano e quelli che sono già nelle amministrazioni come me o Anna Zambon a Gallarate, diventeremmo in 15 “operativi” – spiega Giacomo Fisco, giovane consigliere comunale a Varese – L’obiettivo, dal 26 in poi, è portare avanti una linea comune. E la prima cosa che vorremmo fare tutti insieme è portare una mozione sull’ambiente nei vari consigli comunali»

«Le candidature sono il frutto della nostra attività di formazione e coinvolgimento – spiega Michelangelo Moffa, responsabile della comunicazione dei Giovani Democratici – Portando l’interesse di giovani che magari inizialmente non erano vicini ma hanno trovato nella nostra giovanile un luogo per confrontarsi tra giovani e con la cosa pubblica»