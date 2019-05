Per un mese senso unico alternato sulla statale

“Lavori di realizzazione di una infrastruttura elettrica interrata”.

Questo il motivo, della comunicazione di Anas che avvisa dell’inizio dei lavori sulla strada statale del Lago Maggiore.

Dal 19 maggio al 21 giugno sarà in vigore il senso unico alternato in corrispondenza del km 41,700 della strada statale 394 “del Verbano Orientale”, nel territorio comunale di Maccagno con Pino e Veddasca, in provincia di Varese.

La limitazione sarà attiva nella fascia oraria giornaliera 7:30 – 19:00, esclusi i giorni festivi.

