Un solo voto di differenza, Spozio chiede la verifica delle schede

A elezioni concluse, Maurizio Spozio ha presentato un’istanza in Prefettura per chiedere la verifica delle schede elettorali. Il candidato sindaco, sconfitto per un solo voto, ha deciso di chiedere una seconda verifica dello spoglio elettorale. I toni sono pacati e per nulla polemici ma la differenza di risultato tra Spozio e il vincitore Luciano Pezza è stata davvero minima. «Ho presentato l’istanza per la verifica questa mattina», spiega, «Sto aspettando una risposta dalla Prefettura circa quanto ci sarà da fare».

Maurizio Spozio si è presentato alle elezioni comunali a capo della lista “Insieme per Castelveccana” e la sfida con la lista “Vivi Castelveccana” di Luciano Pezza è risultata un vero testa a testa, fino all’ultimo. L’ex sindaco e vicesindaco infatti, l’ha spuntata per un solo voto. Alla conclusione dello spoglio elettorale il risultato è stato di 555 voti, contro 554.