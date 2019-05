Uyba con l’accento bresciano: dopo Villani arriva Washington

Avrà un po’ di accento bresciano il nuovo gruppo della Unet E-Work Busto Arsizio: dopo Francesca Villani infatti, la società del presidente Pirola ha prelevato dal Millenium Brescia anche la centrale americana Haleigh Washington, 23 anni e mezzo, nativa della città più importante del Colorado, Denver. (foto MilleniumBs/Muliere)

Washington, 1,92 di altezza, è “sbocciata” nel torneo dei college USA con la maglia di Penn State University, squadra con la quale ha potuto giocare ai massimi livelli della NCAA vincendo nel suo primo anno il titolo nazionale ed entrando nelle stagioni successive nel cosiddetto All American Ten, il ristrettissimo gruppo delle dieci migliori giocatrici universitarie in campo nazionale.

Nel 2018 Haleigh ha iniziato la sua carriera professionistica e l’Italia è stato il suo primo e unico approdo per quanto riguarda i club: dapprima ha giocato in A2 a Ravenna da gennaio 2018 a fine stagione sportiva, poi si è mossa verso Brescia con cui ha collezionato 168 punti (con 41 muri) in 68 set giocati. Oltre all’esperienza con le società, Washinghton è entrata nel giro della nazionale stelle e strisce guidata da Karch Kiraly, vera e propria leggende del volley americano con i suoi due ori olimpici.

Nello scacchiere tattico della Uyba – che, non dimentichiamolo, non ha ancora ufficialmente annunciato il proprio capo allenatore – la nuova americana è destinata a prendere il posto di Martina Samadan, la croata giunta a stagione in corso per rinforzare proprio il gruppo delle centrali che per l’anno venturo può già contare sull’azzurra Bonifacio.

«Il primo anno in A1 è stato ricco di lezioni – ha dichiarato Washington al sito ufficiale biancorosso – ho imparato qual è la velocità del gioco e come restare a un livello assai competitivo. Ora spero di prendere questi insegnamenti e portarli con me nella prossima stagione, così da continuare a crescere in una squadra forte come Busto. Sono contenta di avere accanto anche Francesca Villani che è una schiacciatrice molto forte e che ha contribuito all’ottima stagione di Brescia. Ora sono in America e mi sto allenando con la nazionale: arriverà pronta a Busto Arsizio».