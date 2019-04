Un “Bazooka” per la Unet Busto Arsizio

La prima operazione di mercato portata a termine dalla Uyba Volley non era scontata e si annuncia come molto interessante. La società del presidente Giuseppe Pirola ha infatti annunciato l’acquisto di Francesca Villani, schiacciatrice toscana di (quasi) 24 anni che porta con sé un soprannome che è tutto un programma e che “condivide” con un grande ex del volley italiano come Luca Cantagalli: “Bazooka”.

Villani (foto in alto Moroni/MilleniumBS) è nata a Prato e arriverà dal Millenium Brescia, squadra che ha contribuito a portare in Serie A1 nel 2017/18 e che ha aiutato a mantenere nella massima serie in questa stagione, quella della consacrazione. La Unet-E Work aveva da tempo messo gli occhi sulla schiacciatrice toscana ma non era l’unica società interessata a quella che è stata la miglior realizzatrice italiana “di posto 4” nell’ultima stagione regolare (309 punti in 94 set disputati).

Su di lei c’erano anche – ascoltando “radiomercato” – Novara e Casalmaggiore e la stessa giocatrice ha confermato di aver avuto diverse opzioni per accasarsi in vista dell’anno venturo.

Alla fine, dunque, la scelta è ricaduta su Busto Arsizio che conferma così la propria vocazione italiana (a proposito: Francesca è tra le atlete sotto la lente di ingrandimento del c.t. azzurro Davide Mazzanti che l’ha inserita nel gruppo di lavoro della Nazionale per la prossima estate.

«Quello di Busto è un ambiente familiare ma allo stesso tempo professionale: la situazione ideale per lavorare al meglio. E il progetto illustrato da Enzo Barbaro (il direttore generale biancorosso ndr) mi ha assolutamente convinta» ha spiegato Villani al sito ufficiale biancorosso. «Arrivo alla Unet dopo due stagioni positive a Brescia, società che ha creduto in me e mi ha fatto esordire in A1. Ho imparato molto, giocato tanto e ho potuto innalzare il mio livello di gioco, così ora con la Uyba compio un altro passo importante. Nelle partite da avversaria ho visto la forza del gruppo, e so che molte giocatrici rimarranno anche per la prossima stagione».

Villani ha ragione; come già riportato nei giorni scorsi le Farfalle hanno confermato una bella porzione della rosa che ha conquistato la Cev Cup, la Final Four di Coppa Italia e che ha concluso la sua corsa nei quarti di finale playoff. La ex bresciana si aggiunge a capitan Gennari e a Herbots nel settore schiacciatrici: le altre conferme già certe sono la palleggiatrice Orro, il libero Leonardi e la centrale Bonifacio.