Uyba, torna Karsta Lowe

È ufficiale: l’opposto statunitense Karsta Lowe torna a vestire la maglia biancorossa, dopo tre anni di assenza e fresca di scudetto con la Imoco Conegliano.

Karsta Lowe è una delle giocatrici più forti nel ruolo a livello mondiale, punta di diamante della nazionale americana di coach Kiraly e tornata in Italia dopo una parentesi cinese a Pechino e l’ultima stagione alla corte di coach Santarelli.

Karsta Lowe ha iniziato la sua carriera nei campus universitari degli Stati Uniti e ha conquistato presto le attenzioni della nazionale e di coach Kiraly, con la quale in questi giorni sta disputando la Volleyball Nations League.

Il ritorno di Lowe a Busto Arsizio galvanizza i tifosi della società di via Maderna che non vedono l’ora di ritrovare l’americana al PalaYamamay.

La stessa Karsta Lowe è entusiasta di tornare a Busto e promette di dare il massimo per contribuire al successo della squadra: “E’ un grande onore per me tornare a Busto Arsizio: sono grata a questa società perché è stata la prima che mi ha dato la possibilità di giocare ad alti livelli dopo i campus universitari. Ho grandi ricordi della mia prima stagione alla UYBA, un team organizzato, con dei tifosi veramente eccezionali. So che tante giocatrici dello scorso anno rimarranno nella rosa e sono davvero entusiasta di giocare con loro. Io cercherò come sempre di dare il massimo per migliorare ancora di più l’ottima qualità già presente e per provare a giocare alla pari anche con le prime della classe. Sono felicissima, ci vediamo presto!”.