Alcol Prevention Yeah, i vincitori dell’edizione 2019

Un venerdì sera di divertimento nelle piazze della città, all’insegna dell’informazione e della sensibilizzazione all’abuso di sostanze alcoliche. La sedicesima edizione dell’Alcol Prevention Yeah si è tenuta venerdì 31 maggio tra silent disco, contest di musica Hip Hop e molti stand informativi.

Come sempre, la manifestazione organizzata dalla Cooperativa Lotta Contro l’Emarginazione è stata l’occasione per informare i cittadini sulle conseguenze dell’abuso di alcol ma in un contesto di divertimento. Giovani e meno giovani infatti, si sono avvicinati all’unità mobile Discobus e hanno chiesto di fare l’etilometro, hanno guardato materiali informativi o provato il “percorso ebbrezza”.

Tanti coloro che hanno provato il simulatore di guida in stato di ebbrezza o gli “occhiali della sbronza” agli stand della Polizia di Strada in piazza Monte Grappa e dela Polizia Locale in piazza Carducci. Inoltre, nelle piazze è stato possibile incontrare i gruppi TASSO di Croce rossa comitato Gallarate e quelli di “Notti Sicure”, il progetto di prevenzione all’incidentalità stradale e la Scuola professionale Einaudi. Il resto è stato tutto dedicato al divertimento con Piazza Monte Grappa, Piazza Repubblica e Piazza Carducci riempite da giovani con la voglia di ballare, in silenzio, grazie alla Silent disco o di ascoltare musica tra folk e rock con Meneguinne.

Una manifestazione che si è svolta sotto lo slogan “Happy ending”, ovvero con l’obiettivo di un “lieto fine” anche per i residenti del centro varesino. Come spiegato dagli organizzatori infatti, la manifestazione rientra nelle politiche del “Tavolo per la Movida Varesina” voluto dall’amministrazione comunale. Dietro alla serata di eventi infatti, c’è un intero anno di lavoro e l’idea di portare avanti l’idea di una “movida” rispettosa per la città e la sensibilizzazione all’abuso di alcol per tutta l’estate.

IL CONCORSO AL LIMITE 0,5

Protagonisti dell’evento sono poi i bar del centro cittadino, chiamati anche quest’anno a realizzare un cocktail al limine di alcol di 0,5. Sedici coloro che hanno partecipato al contest e che in questi giorni sono stati valutati da diverse giurie.

La giuria tecnica, formata dagli esperti rappresentanti di Onav, ASCOM, Confesercenti, Slow Food, Aibes, Fipe e i professori dell’agenzia formativa della provincia di Varese ha premiato il Bar Socrate, al secondo posto l’Antico Caffè Bosisio, terza la Vineria del Croce.

La giuria giovani formata dagli studenti dell’Agenzia Formativa di Varese ha premiato il bar Pirola.

La giuria popolare di VareseNews ha premiato tramite sondaggio il cocktail Black Day del The Scotsman Pub.

La giuria Tacchi a spillo, formata dagli operatori della Cooperativa Lotta Contro L’Emargina ha premiato il Quai cos.