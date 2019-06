Fa caldo e soffrono anche le risorse idriche, attenzione agli sprechi d’acqua

L’eccezionale ondata di calore che interessa anche i territori serviti da Acsm Agam reti gas acqua è destinata ad incrementare ulteriormente i consumi idrici, già superiori alla media vista la persistente siccità e la carenza di precipitazioni.

Negli acquedotti di Varese e comprensorio la media di incremento dei consumi nei mesi caldi rispetto agli altri periodi dell’anno è nell’ordine del 30 per cento. Nelle situazioni di particolare calura l’aumento sfiora il +55 per cento. «La società – spiega Acsm Agam in una nota – sta monitorando in modo costante la disponibilità idrica nei propri impianti, sufficiente per fronteggiare anche i picchi di richiesta, salvo il perdurare degli eventi climatici eccezionali di questi giorni».

La società di distribuzione del gruppo Acsm Agam raccomanda un uso consapevole dell’acqua, riducendo allo stretto necessario gli innaffiamenti, i lavaggi delle auto, i ricambi delle piscine, limitando i consumi di acqua potabile ai soli usi domestici e igienico-sanitari.