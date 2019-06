Casciago, partiti i lavori alla rete idrica

Sono partiti i lavori di Acsm Agam (ex Aspem) su tutta via Pascoli per la posa di nuova tubazione della rete acqua e relativi allacci.



Le operazioni, programmate per il 10 giugno, sono partite in leggero ritardo a causa del maltempo. Dalla mattina di giovedì 13 giugno gli operai hanno cominciato a lavorare dall’inizio di via Pascoli (all’intersezione con via Manzoni).

Saranno interessate via Pascoli e le vie collaterali fino a via Campi Aperti e i lavori si potrarranno presumibilmente sino a settembre. In questi mesi comincerà anche la posa della fibra ottica ad alta velocità a carico di Open Fiber, che dovrebbe eseguire i lavori nella zona interessata dall’intervento di Acsm Agam in contemporanea, per facilitare il ripristino dell’asfalto e della viabilità in tempi ridotti.

