Cronaca di una corsa speciale, con traguardo in ospedale

Il racconto dei volontari di Ail, l’associazione che la cura a leucemie e linfomi, della fase conclusiva di una pedalata lunga 2400 chilometri. Da Malaga a Vizzola Ticino e poi all’ospedale di Busto Arsizio i 4 amici, tra cui un ex paziente dell’ematologia, hanno voluto lanciare un messaggio: con coraggio e dete,minazione la malattia può essere sconfitta

Eccoli arrivare e tagliare il traguardo! Sono Walter, Antonio, Flavio e Marco, i 4 ciclisti che hanno pedalato da Malaga in Spagna fino all’ospedale di Busto Arsizio per ben 2400 km.

Sono scortati da un bel gruppo di amici che ha voluto unirsi a loro nell’ultimo tratto.

Indossano le maglie di AIL Varese, l’associazione contro le leucemie, i linfomi e il mieloma perchè tra loro c’è Walter che ha percorso il cammino della malattia e con questa impresa eroica ha voluto portare per tutto il tragitto e a tutti i malati il messaggio forte della speranza, di non arrendersi mai, di continuare a lottare. Negli zaini tanta fatica sotto la pioggia, il vento, il freddo dei Pirenei e poi il sole cocente, tante emozioni e tanti pensieri che Walter racconta non senza commozione.

Ad attenderli al traguardo di fronte all’ematologia di Busto Arsisio il primario dottor Fabrizio Ciambelli, gli infermieri e l’AIL Varese che ha voluto premiarli con una targa che ricordasse questo insolito viaggio.

Uno scroscio di applausi, poi il saluto di AIL a nome del presidente Cristiano Topi, a Roma in occasione del 50esimo dell’Associazione per l’incontro con il Presidente della Repubblica Mattarella, dà il via agli interventi del primario che sottolinea l’importanza di una forte motivazione sia essa sportiva, artistica…per affrontare la malattia e continuare una vita il più normale possibile, nonostante le cure. Infine la testimonianza di Walter che coinvolge tutti presenti in un simbolico abbraccio.

Un veloce rinfresco rompe le emozioni e le traduce finalmente in sorrisi.

Un bellissimo momento: GRAZIE RAGAZZI!!!

Walter, Stefano, Gabriele, ex pazienti, pedaleranno ancora contro le leucemie con tanti amici il 29 settembre alla RANDOAIL organizzata da COMPACT TEAM in collaborazione con AIL VARESE.

(www.ailvarese.it)