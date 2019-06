Dai banchi al magazzino, ragazzi a lezione di solidarietà

A pochi giorni dalla fine dell’anno scolastico si conclude anche il progetto di volontariato che ha visto coinvolti gli studenti della classe prima di Tecnico Grafica e Comunicazione dell’Istituto Acof Olga Fiorini di Busto Arsizio. I ragazzi, divisi in gruppi e accompagnati dai docenti, hanno prestato servizio presso la sede dell’Associazione Onlus “La Luna – Banco Di Solidarietà di Busto Arsizio”.

Dallo scorso aprile si sono impegnati durante le ore scolastiche ad aiutare i volontari nella loro attività solidale, occupandosi di smistare la merce e preparare i pacchi alimentari per le famiglie bisognose. L’associazione infatti si occupa di raccogliere cibo da portare a persone e famiglie che vivono in situazioni di particolare necessità. I generi alimentari raccolti affluiscono al deposito del Banco, dove vengono poi confezionati in pacchi a seconda delle caratteristiche di ciascuna delle famiglie assistite. Successivamente i volontari si impegnano a consegnare personalmente i pacchi con cadenza quindicinale o mensile.

La coordinatrice della classe, la docente Valentina Lago che ha promosso l’iniziativa, si ritiene pienamente soddisfatta di ciò che tale esperienza ha significato per i ragazzi. «Il progetto di volontariato portato avanti dagli alunni -spiega- è stata un’importante occasione di crescita personale e sociale che i ragazzi hanno affrontato con entusiasmo e serietà, provando concretamente la gioia che deriva dai piccoli gesti solidali e l’importanza di una cittadinanza attiva e responsabile all’interno del tessuto sociale».

Durante le lezioni di Tecnologie e Tecniche di Rappresentazione Grafica gli studenti hanno inoltre realizzato un video per documentare ed illustrare la loro esperienza a tutti gli altri ragazzi dell’Istituto, quello che vedete in cima all’articolo.