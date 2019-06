Federica Pellegrini non sarà a Tradate

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato dell’ufficio comunicazione di Federica Pellegrini riguardo alla manifestazione “A Giugno accendi la Vita”, in programma a Tradate oggi e domani.

“In riferimento al secondo Trofeo Eleonora Cocchia, evento in programma oggi e domani a Tradate, ci corre l’obbligo di precisare che la Onlus Vivere a Colori comunica erroneamente la presenza di Federica Pellegrini quale “special guest”. L’atleta, pur nel rispetto delle finalità benefiche della manifestazione, non avrebbe mai potuto dare l’assenso alla sua presenza, in quanto da mesi il calendario gare prevede in questo weekend la sua partecipazione al meeting di Gorizia, in preparazione dei Campionati Mondiali in Sud Corea del prossimo mese di luglio”.