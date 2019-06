Musica e cibi tradizionali, torna la festa senegalese a Lonate

L’attesa della festa senegalese di fine anno a Lonate Pozzolo sta per finire: l’evento è il 22 giugno, nell’area Cerello di viale Po.

La festa è promossa dall’Associazione Senegalese di Malpensa, in collaborazione con la Pro Loco lonatese. L’associazione è nata con lo scopo di aiutare le famiglie in difficoltà nella vita quotidiana tramite il sostegno delle quote versate ogni anno dagli iscritti: il gruppo si prende carico dei problemi di alcuni casi di indigenti in nome della solidarietà.

Ogni anno la festa attira molti curiosi di Lonate e dei comuni limitrofi ed esterni all’associazione: gli organizzatori sperano che in questa edizione riesca a venire anche il rappresentante del consolato del Senegal.

La festa ha inizio alle 16.30 e dalle 18.30 a mezzanotte saranno aperti gli stand gastonomici che serviranno piatti senegalesi (come Nem, Fataya, Bigne Crevet e Thiebou Diene) ed i partecipanti potranno assistere a musiche e balli tradizionali.