Fuga dopo l’incidente, dopo la denuncia arriva il divieto di ritorno a Castano

Aveva investito un uomo, lasciandolo a terra in gravissime condizioni. E a distanza di qualche mese, a carico dell’investitrice – una donna di 31 anni – arriva il provvedimento di divieto a Castano Primo.

La donna era stata denunciata per il reato di omissione di soccorso e lesioni personali: gli agenti della Polizia locale di Castano Primo avevano, grazie anche alla collaborazione dei colleghi di Vergiate, erano riusciti a rintracciarla.

Ora, al termine della attività di polizia giudiziaria, scatta anche la misura di prevenzione, emessa in via amministrativa dalla Divisione Anticrimine della Questura di Milano. Il provvedimento adottato impedirà a C.S., donna italiana 31 anni, di fare ritorno a Castano senza preventiva autorizzazione per 3 anni. Una seconda persona, B.M., italiano di 36 anni, è stato invece colpito dal divieto per un anno.