Incidente in Via Cavour, auto prende fuoco

Intervento dei Vigili del Fuoco alle ore 14:30, di oggi, nel comune di Turate (Co), in Camillo Benso Conte di Cavour, per incidente stradale. Per cause in fase di accertamento due autovetture si sono scontrate, dopo l’impatto uno dei veicoli ha preso fuoco, una persona ha contenuto le fiamme mediante un estintore.

I vigili del fuoco intervenuti con un’autopompa hanno messo in sicurezza i veicoli e collaborato con il personale sanitario per soccorrere i feriti. Le persone coinvolte sono fuori pericolo di vita.