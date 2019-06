La banda di Capolago suona al Belvedere

Note musicali al Belvedere. Ad Azzate va in scena il Concerto d’Estate della banda di Capolago. Il corpo musicale di Giuliano Guarino si esibirà per la prima volta sabato 29 giugno alle 21 in una cornice particolare e spettacolare. Alle spalle del nostro lago la Verdi intratterrà il pubblico con un repertorio ricco di novità.

«Augurandoci un’estate calda – esordisce Marco Ambrosetti, presidente della realtà varesina – abbiamo deciso di scegliere una location molto estiva per il nostro concerto. Una bella occasione per misurarci in un palcoscenico nuovo dopo la bella esperienza che ci ha visti protagonisti all’Adunata Nazionale Alpini di Milano». Il corpo musicale varesino ha scortato il labaro nazionale, oltre ad aver suonato nella piazza dove ha sede il palazzo della Regione Lombardia. «In questo anno abbiamo avuto l’opportunità di misurarci con esperienze stimolanti – spiega il presidente – e con quest’ultimo concerto vogliamo chiudere in bellezza una stagione durante la quale abbiamo lavorato tanto. Ora vogliamo raccogliere quanto seminato».

Sotto il profilo musicale il Maestro Giuliano Guarino annuncia novità: «Abbiamo introdotto brani nuovi e molto conosciuti – spiega – Abbiamo lavorato un anno per preparare questo concerto: vi aspettiamo al Belvedere per suonare e divertirci insieme».

In caso di maltempo il concerto si svolgerà al Teatro Castellani di Azzate. I parcheggi consigliati sono situati in via Battisti e in via Colli.