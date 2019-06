La storia della Ratti di Luino alla Colonia elioterapica

Un secolo e mezzo di filo e di metallo, di speranze e di sudore, di innovazione e intraprendenza, di amicizie, timori ed entusiasmi, di condivisione e fiducia nel lavoro e nello sviluppo. La rappresentazione teatrale “Fili, Trame, Legami” non ripercorre solo i 150 anni di impresa nel settore meccanotessile della Michele Ratti, oggi Ratti Luino srl, ma tratteggia persone, storie e vicende che hanno intrecciato in modo indelebile il destino dell’azienda con quello del suo territorio.

Prodotto da Coopuf Teatro, con Confartigianato Imprese Varese e Ratti Luino Srl, lo spettacolo unisce passato e presente tessendo il filo delle vicende umane in un affascinante susseguirsi di epoche e destini. Realizzato con il patrocinio dei comuni di Luino e Germignaga, dell’Università degli Studi dell’Insubria, del corso di Laurea in Storia e Storie del mondo contemporaneo e del Centro di ricerca di Mass media e Società, l’incontro è un viaggio nel tempo che, tra immagini, recitazione e ricostruzione storica, conduce lo spettatore dal 1869 a oggi, da Michele Ratti a Giovanni Locatelli. Un’occasione per ricordare, emozionarsi, ricostruire pezzi del passato e guardare con ottimismo al futuro di un territorio e alla sua identità.