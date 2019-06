L’assessore risponde ai sindacati: “Scioperano per tagli che non ci saranno”

«È singolare che Cgil, Cisl e Uil proclamino uno sciopero contro tagli che non avverranno». È così che l’Assessore alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile Claudia Maria Terzi risponde allo sciopero indetto dai sindacati per il prossimo 13 giugno.

«In sede di Conferenza Stato-Regioni, un mese fa, è stata infatti scongiurata qualsiasi ipotesi di tagli al Fondo nazionale trasporti -dice Terzi-. Il testo dell’accordo certifica il mantenimento delle risorse previste. Si è trattato di un risultato politico significativo raggiunto grazie a un dialogo concreto con il Governo». L’assessore certifica «come ho già avuto modo di dire in Lombardia non avremmo potuto sostenere una riduzione dei trasferimenti di circa 52 milioni di euro, dopo che negli anni scorsi avevamo già

dovuto fronteggiare i tagli indiscriminati attuati dai precedenti Governi» e ricorda anche «come Regione Lombardia siamo già

intervenuti coprendo con risorse nostre i costi delle prime 4 mensilità del Tpl lombardo, in attesa che arrivassero i fondi ministeriali». Per questo si appella ai sindacati: «I cittadini si troveranno dunque a subire una giornata di disagi per una protesta priva di fondamento. Sarebbe utile, a questo punto, riconsiderare una scelta che penalizza l’utenza».

Nel testo dell’accordo raggiunto in Conferenza Stato-Regioni è citato quanto segue: