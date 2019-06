L’estate comincia con “La Finestra in festa”

E’ sempre più uno dei punti fermi di inizio estate: “La Finestra in Festa”.

L’associazione malnatese che si occupa di ragazzi con disabilità aprirà i cancelli della sede di via Di Vittorio a Malnate per la tradizionale festa sociale.

Si partirà venerdì 21 giugno con l’ormai consolidata cena cucinata da Chef Sergio Barzetti. Un appuntamento al quale il cuoco si presta sempre con grande passione. Il costo della cena – 30 Euro – servirà alla raccolta fondi per arredare i locali della comunità. La prenotazione per questo evento è obbligatoria, entro martedì 19 giugno, al numero di telefono 0332428604 o all’indirizzo mail: ass-cop@lafinestramalnate.191.it

Grande novità per il sabato sera: oltre alla tradizionale cena con carne grigliata e frittura di pesce, si potrà partecipare alla cena con delitto dal titolo “al sapore di caffè”. Anche per questo evento è obbligatorio prenotarsi.

La domenica sarà la giornata con il programma più ricco. Santa Messa alle ore 10.00 alla chiesa San Martino di Malnate. Dalle ore 12.30 cucina aperta con lasagne alla bolognese e frittura di pesce. Le attività proseguiranno dalle ore 17.00 con “Città che Legge”, il progetto di sensibilizzazione al bullismo delle classi IV della scuola primaria “Battisti”.

Dalle ore 18.30 ci si sposterà al palazzetto di via Gasparotto per il triangolare di basket che vedrà sfidarsi sul parquet i padroni di casa della Malnate & Sport, Castoro Legnano e Sport Anch’Io Tradate. Protagonista anche Daniele Cassioli, campione del mondo di sci nautico non vedenti, che presenterà il suo libro “Il vento contro”.

La festa si concluderà domenica sera con la cena – specialità spaghetti allo scoglio – e alle 22.00 l’attesissima estrazione dei biglietti della lotteria.

Da “La Finestra” ricordano che è sempre gradita la prenotazione.