Di chi è lo spazio? Se ne parla a Volandia

Il Museo del volo di Volandia ospita, al Padiglione dell’Astronomia e dello Spazio, la conferenza “Origini e sviluppo del Diritto dello Spazio”, a cura dell’avvocato Massimo Milani.

Appuntamento domenica 16 giugno, alle 15.30.

«L’ avvocato Milani – Roberto Crippa, curatore Padiglione dell’Astronomia e dello Spazio – è uno dei migliori esperti in Italia in Diritto nello Spazio, ci parlerà dei Trattati Internazionali in materia di Quarto Ambiente e della difficoltà di implementazione dovuta alla spinta esercitata dagli interessi delle potenze mondiali un argomento, come è stato per quello aeronautico all’inizio del secolo scorso, fondamentale per il trasporto e diritto territoriale del prossimo futuro».