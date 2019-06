Luca Croci referente degli Uffici di pubblica tutela della Lombardia

Luca Croci responsabile dell’Ufficio pubblica tutela (Upt) di Ats Insubria è stato nominato referente dei 40 uffici regionali presenti nelle Ats, Asst, Irccs pubblici e Areu.

L’Upt è un ufficio autonomo e indipendente istituito da Regione Lombardia nel dicembre 2009 e svolge funzioni di tutela e rappresentanza delle istanze sociali e civili per assicurare l’effettività dei diritti di informazione, riservatezza, rispetto della libertà e dignità personale degli utenti. Gli Uffici intervengono, per esempio, nella verifica dello stato di implementazione, attuazione e diffusione delle carte dei servizi, controllo delle prestazioni erogate per gli aspetti riguardanti l’informazione e l’umanizzazione delle prestazioni. Inoltre, si adoperano affinché si realizzi un accesso informato ai servizi.

I quaranta uffici regionali ora sono coordinati da Ats Insubria che, di concerto con Carlo Lio, difensore civico della Lombardia, assistono e supportano il cittadino nell’accesso ai servizi offerti dal sistema socio sanitario lombardo.

Il passaggio di testimone da Pierangelo Aresi, referente di Ats Bergamo, a Luca Croci avviene in un momento importante poiché il consiglio regionale ha appena approvato la modifica del Testo Unico delle leggi regionali in materia di sanità, definendo la presenza degli Upt obbligatoria in ogni Ats, Asst, Irccs pubblici e Areu (ufficio in fase di costituzione).

Croci, che svolge l’attività a livello di volontariato come tutti gli altri referenti, è affiancato, nella definizione degli obiettivi e delle azioni strategiche che vengono messe in campo per poter supportare il cittadino nel colloquio quotidiano con la pubblica amministrazione della Salute, da altri sei membri del comitato: Domenico Santoro Asst Lariana, Gianluigi Todeschini Asst Lecco, Luigi Lia Asst Milano Nord, Riccardo Ziliani Asst Valcamonica, Costanza Martino Ats Milano e Antonio della Torre ATS Montagna.

«Ringrazio i colleghi per la fiducia che mi hanno riconosciuto eleggendomi e soprattutto per l’attività che svolgono – ha commentato Luca Croci – Mi preme evidenziare che la volontarietà del servizio è un punto di forza dell’ufficio poiché ne garantisce la totale indipendenza. Sono già al lavoro in stretta collaborazione con gli altri responsabili Upt e posso già anticipare che, nei prossimi mesi, il Coordinamento sarà impegnato nella ridefinizione delle linee guida per il funzionamento degli Upt in sintonia con Regione Lombardia».