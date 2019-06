Martedì i funerali della bimba morta mentre faceva il bagno

Si svolgeranno martedì prossimo, 25 giugno, i funerali della bimba di 4 anni morta settimana scorsa a Solbiate Arno.

La piccola, mentre faceva il bagno nella vasca di casa, aveva perso i sensi. Soccorsa dalla madre e da una vicina, era stata trasportata in condizioni gravissime all’ospedale di Bergamo dove i sanitari ne hanno dichiarato il decesso mercoledì scorso alle 9.45.

Per chiarire le cause del malore, il pubblico ministero incaricato aveva disposto l’autopsia. Esperiti gli esami, è arrivato il nullaosta per le esequie che si terranno nella chiesa parrocchiale di San Maurizio a Solbiate Arno alle ore 10.30.