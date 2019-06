Operaio precipita da un ponteggio, interviene l’elisoccorso

Intervento dei Vigili del Fuoco, alle ore 14:30, nel comune di Vergiate (Va), in via Uguaglianza per incidente sul lavoro. Un operaio è precipitato da un ponteggio presso un cantiere edile.

I vigili del fuoco intervenuti con un’autopompa hanno messo in sicurezza l’area e collaborato con il personale sanitario per soccorrere la persona. Sono in corso le indagini per stabilire la dinamica dell’accaduto.

L’uomo, 42 anni, è stata trasportato all’ospedale di Gallarate in codice giallo.