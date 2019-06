Otto letti di Cittiglio e Tradate “convertiti” nella day surgery pediatrica

Otto letti di day surgery pediatrica al quinto piano dell’ospedale Del Ponte.

Da Ats Insubria è arrivata nei giorni scorsi l’autorizzazione all’attività che era già stata presentata dall’Asst Sette Laghi lo scorso 29 marzo. Il completamento burocratico per la piena operatività, all’interno del sistema sanitario, di questi letti chirurgici occupati “in giornata”.

Ats Insubria ha concesso l’autorizzazione ricordando che i letti derivano dalla “conversione di 7 posti letto del reparto di degenza della Chirurgia generale 1 dell’ospedale di Cittiglio e uno dall’ospedale di Tradate”.

Operativamente, non cambia nulla per i due presidi “alleggeriti” di letti che erano comunque non attivi. Non tutti i letti accreditati di un’azienda sono operativi. Sono a disposizione ma non vengono aperti per una serie di motivi tra cui, a volte, l’organizzazione del personale.

Proprio all’interno di queste risorse latenti sono stati recuperati i nuovi letti destinati ai bambini della chirurgia in giornata.