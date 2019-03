Nuovo day hospital pediatrico: “Un sogno che si avvera”

Tante personalità, istituzioni, amici e sostenitori. Tutti presenti per l’inaugurazione del quinto piano del padiglione Leonardo dell’ospedale Del Ponte. Ospiti della Fondazione Giacomo Ascoli che ha voluto e finanziato la ristrutturazione del Day Hospital oncoematologico.

Settecento metri quadrati che ospitano dieci camere di degenza di cui 4 per la day surgery pediatrica. « Un sogno che si avvera» ha commentato il presidente Marco Ascoli che ha così ricordato il figlio strappato troppo presto alla vita da un linfoma non Hodgkin: «L’opera più importante della Fondazione Giacomo Ascoli è quella invisibile, immateriale è il contributo disinteressato e generoso nell’accoglienza, nel sostegno, nell’ascolto che ogni giorno i volontari offrono ai bambini e ai loro famigliari».

Ed è proprio dedicato a Giacomo, scomparso a 12 anni, tutto il quinto piano con il pavimento in finto legno, i colori tenui alle pareti, tanta luce e una veranda pronta a diventare un giardino d’inverno per ospitare delle piantine di cui i bambini potranno prendersi cura. Tutti gli ambienti sono climatizzati e sono protetti da materiale fonoassorbente utilizzato per le strutture portanti.

All’ingresso si trova il bancone a cui rivolgersi per l’accoglienza. Di fronte, l’ampia sala, con due televisori, che può essere suddivisa da una parete mobile trasparente e decorabile in due spazi, uno per i bambini e l’altro riservato agli adolescenti. Il lungo corridoio porta alle camere per il Day Hospital, di cui alcune doppie e altre singole, per le MAC (le procedure ambulatoriali complesse) e per le visite, ai locali di servizio e a spazi dedicati agli incontri tra genitori e psicologi, per garantire la riservatezza necessaria a questi momenti particolarmente delicati.

Inoltre, la sede ospita 4 stanze doppie di Day Surgery Pediatrico, dove vengono ricoverati i bambini che devono sottoporsi a interventi delle diverse specialità chirurgiche pediatriche (Chirurgia, Urologia, Otorinolaringoiatria, Odontoiatria, Ortopedia).

Sono circa un centinaio le prestazioni assistenziali che vengono erogate in day hospital ogni anno a cui si aggiungono quelle in regime di MAC, circa 600 all’anno, e di PAC/ambulatoriali circa 800 all’anno.

Accoglie innanzitutto bambini per la diagnosi e il trattamento di malattie pediatriche ematologiche, oncoematolgiche ed immunologiche, proponendosi come centro Spoke di II livello, in rete con IRCSS San Matteo di Pavia, Istituto Nazionale dei Tumori di Milano e Fondazione Monza e Brianza per il Bambino e la Sua Mamma. È uno dei Centri lombardi appartenente all’Associazione Italiana di Emato Oncologia Pediatrica (AIEOP), oltre a essere un centro IPINET (Italian Primary Immunodeficiences Network).

Al Day Center si rivolgono inoltre i piccoli pazienti affetti da problematiche diabetiche, endocrinologiche, gastroenterologiche, respiratorie e del sonno, immunologiche, allergologiche, sindromiche (in particolare la sindrome di Down), vaccinali complesse (in quanto pazienti fragili e/o a rischio), oltre a tutti i bambini che necessitano di procedure diagnostico-interventistiche in sedazione.

La sede ospita inoltre i ricoveri del Day Surgery Pediatrico polispecialistico, a cui afferiscono le specialità pediatriche di Chirurgia, Otorinolaringoiatria, Ortopedia, Odontostomatologia e Urologia.

«Oggi il sogno di Marco Ascoli e di sua moglie Angela si realizza – ha commentato il Presidente della Regione, Attilio Fontana – grazie a questo Day Center si evitano frequenti spostamenti ai bimbi che necessitano di cure. Il Del Ponte è ben avviato a diventare centro di riferimento non solo ragionale, ma nazionale e internazionale. L’eccellenza c’è già, compito della Regione è andare oltre».