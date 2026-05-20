Al via il concorso di idee “Varese green network 2026”

Il Comitato Tecnico Scientifico del programma Green School ha pubblicato la Call for Ideas “Varese Green Network 2026”, raccolta di proposte progettuali territoriali nell’ambito del Patto Territoriale di Sostenibilità Varese Green Network finanziato dal bando dedicato di Regione Lombarda.

L’iniziativa è promossa da Provincia di Varese, Università degli Studi dell’Insubria e CAST ONG ETS e mira a rafforzare la connessione tra scuola e territorio, valorizzando le istituzioni scolastiche come attori attivi della transizione ecologica locale.

Le proposte progettuali devono rientrare in uno dei tre settori tematici individuati.

Mobilità sostenibile: percorsi casa-scuola sicuri, piazze scolastiche pedonalizzate, velostazioni, hub intermodali, strade scolastiche a traffico limitato, greenways e percorsi pedibus.

Economia circolare: isole del riuso, sistemi per eliminare il monouso, fontanelle pubbliche, repair cafè, biblioteche degli oggetti, eco-hub scolastici aperti alla comunità.

Tutela della biodiversità ed ecosistemi locali: rinaturalizzazione di aree scolastiche, infrastrutture verdi per impollinatori, zone umide e rain garden, forestazione urbana, habitat permanenti per fauna, orti ecologici e osservatori di biodiversità.

Possono partecipare alla Call for Ideas Comuni, istituti scolastici, enti locali e organizzazioni del Terzo Settore presenti sul territorio. Ogni progetto deve coinvolgere almeno una scuola aderente al programma Green School e almeno uno dei soggetti firmatari del Patto Educativo di Comunità Green School Varese o del Patto Territoriale di Sostenibilità Varese Green Network.

Le proposte vincitrici – ipoteticamente una per ciascun ambito tematico – riceveranno un supporto tecnico-specialistico per lo sviluppo del relativo progetto di fattibilità tecnico-economica, passo fondamentale per poter accedere ad una fase successiva del bando Regionale (Fase 2) dedicata alla realizzazione degli interventi previsti.

Il testo completo dell’avviso e la modulistica per la presentazione delle proposte sono disponibili sul sito ufficiale del programma Green School, al seguente link: Call For Ideas – Varese Green Network 2026.

La documentazione va inviata tramite PEC a istituzionale@pec.provincia.va.it con oggetto: «Call for Ideas Varese Green Network», a partire dal 14 maggio 2026 ed entro le ore 18.00 del 10 giugno 2026. Per informazioni: varese@green-school.it .

Tutto ciò è permesso dal Patto territoriale Varese Green Network, per la sostenibilità tra istituzioni, imprese e università.

I patti territoriali di sostenibilità, come il patto Varese Green Network, rappresentano strumenti fondamentali promossi e finanziati da Regione Lombardia per diffondere pratiche virtuose in ambiti quali economia circolare, transizione energetica, inclusione sociale e tutela dell’ambiente (L.R. n. 11 del 18 luglio 2025). Ed è in questa cornice che Provincia di Varese, in qualità di capofila, ha sottoscritto il Patto territoriale di sostenibilità “Varese Green Network: un patto per azioni sostenibili scuola–territorio”, un’iniziativa strategica volta a promuovere uno sviluppo sostenibile integrato a livello locale.

A fianco della Provincia, una rete articolata di soggetti del territorio, tra cui: Università degli Studi dell’Insubria, Ufficio Scolastico Territoriale di Varese, CAST ONG ETS, ARS Ambiente, ALFA S.r.l., Acinque S.p.A., Lereti S.p.A., Varese Web S.r.l. e Altrementi APS.

Questa collaborazione rappresenta un modello innovativo di governance dal basso, capace di unire competenze istituzionali, accademiche, imprenditoriali e del terzo settore con l’obiettivo comune di creare dei veri e propri cantieri locali di sostenibilità.