Sei quintali di asparagi e cento volontari: così Cantello celebra il suo ortaggio De.Co.
Due weekend di festa nell’area di via Collodi per la manifestazione giunta all’ottantaquattresima edizione
Sei quintali di asparagi bianchi, acquistati rigorosamente dai produttori locali e mondati a mano da decine di volontari, bambini compresi. È la macchina silenziosa e instancabile che muove la Festa dell’Asparago di Cantello, manifestazione arrivata alla sua ottantaquattresima edizione e capace di richiamare migliaia di persone nei due weekend di programmazione nell’area feste di via Collodi.
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A tenere in piedi tutto sono circa cento volontari che si alternano in sala, tra cucina, servizio ai tavoli e accoglienza. È la Pro Loco di Cantello a organizzare la manifestazione, con una rete di persone che si conosce, che si organizza da anni e che considera la festa qualcosa di più di una sagra: un appuntamento identitario, costruito attorno a un prodotto che il Comune ha riconosciuto con la denominazione De.Co. -Denominazione Comunale – a garanzia della sua origine e qualità.
L’asparago bianco di Cantello non è facilissimo da trovare: ha una stagione corta, richiede cura e va raccolto con attenzione. Proprio per questo la festa è diventata nel tempo il momento principale in cui il territorio lo mette in vetrina, portando in tavola ricette classiche – dal risotto alle punte all’asparago alla Bismarck – in cui il prodotto non fa da contorno ma da protagonista assoluto.
Accanto alla cucina, il programma ha offerto musica nelle sere del venerdì e del sabato, un mercatino dell’artigianato e dei sapori la domenica mattina in via Madonna di Campagna, attività per i più giovani -dalle esibizioni di ginnastica ai laboratori di riciclo proposti da Legambiente – e la possibilità di visitare la chiesa romanica dell’XI secolo con tour guidati. Un format che mescola convivialità, cultura locale e attenzione al territorio, confermandosi anno dopo anno come uno degli appuntamenti più partecipati della primavera varesina.
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