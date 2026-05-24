Sei quintali di asparagi e cento volontari: così Cantello celebra il suo ortaggio De.Co.

Sei quintali di asparagi bianchi, acquistati rigorosamente dai produttori locali e mondati a mano da decine di volontari, bambini compresi. È la macchina silenziosa e instancabile che muove la Festa dell’Asparago di Cantello, manifestazione arrivata alla sua ottantaquattresima edizione e capace di richiamare migliaia di persone nei due weekend di programmazione nell’area feste di via Collodi.

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A tenere in piedi tutto sono circa cento volontari che si alternano in sala, tra cucina, servizio ai tavoli e accoglienza. È la Pro Loco di Cantello a organizzare la manifestazione, con una rete di persone che si conosce, che si organizza da anni e che considera la festa qualcosa di più di una sagra: un appuntamento identitario, costruito attorno a un prodotto che il Comune ha riconosciuto con la denominazione De.Co. -Denominazione Comunale – a garanzia della sua origine e qualità.

L’asparago bianco di Cantello non è facilissimo da trovare: ha una stagione corta, richiede cura e va raccolto con attenzione. Proprio per questo la festa è diventata nel tempo il momento principale in cui il territorio lo mette in vetrina, portando in tavola ricette classiche – dal risotto alle punte all’asparago alla Bismarck – in cui il prodotto non fa da contorno ma da protagonista assoluto.

Accanto alla cucina, il programma ha offerto musica nelle sere del venerdì e del sabato, un mercatino dell’artigianato e dei sapori la domenica mattina in via Madonna di Campagna, attività per i più giovani -dalle esibizioni di ginnastica ai laboratori di riciclo proposti da Legambiente – e la possibilità di visitare la chiesa romanica dell’XI secolo con tour guidati. Un format che mescola convivialità, cultura locale e attenzione al territorio, confermandosi anno dopo anno come uno degli appuntamenti più partecipati della primavera varesina.