“Transenne e ostacoli pericolosi”: il Mav interviene dopo le cadute sulla ciclabile di Belforte
Il movimento parla di ostacoli improvvisi, transenne poco visibili e criticità segnalate da tempo chiedendo un intervento immediato del Comune
Dopo i due incidenti avvenuti nella mattinata del 24 maggio lungo la pista ciclabile di viale Belforte, interviene anche il Mav, che torna a denunciare le criticità dell’infrastruttura e chiede un intervento immediato per la messa in sicurezza dell’area.
Nella stessa mattinata due ciclisti, di 62 e 70 anni, sono caduti a distanza di poco più di un’ora nello stesso tratto della ciclabile. Entrambi sono stati soccorsi in codice giallo e trasportati all’ospedale di Circolo di Varese. Secondo le prime informazioni, le cadute potrebbero essere collegate alla presenza di transenne e ostacoli lungo il percorso.
In una nota diffusa dopo gli incidenti, il Mav ricorda di avere denunciato «sin dall’inizio le criticità legate alla sicurezza della pista ciclabile di viale Belforte», segnalando in particolare la presenza di «pali spuntati come funghi» che avrebbero potuto mettere a rischio ciclisti e pedoni.
Il movimento sottolinea inoltre la presenza di transenne posizionate e successivamente rimosse «senza una chiara logica percepibile dagli utenti della pista», situazione che avrebbe contribuito a creare incertezza e a rendere meno leggibile il percorso. La presa di posizione del Mav arriva insieme all’interrogazione annunciata dal consigliere comunale della Lega Stefano Angei, che ha chiesto chiarimenti al Comune sulla sicurezza della ciclabile, sulla gestione dei cantieri e sulle eventuali responsabilità legate alla presenza di transenne e ostacoli lungo il percorso.
Due ciclisti contro una transenna sulla ciclabile di viale Belforte, ricoverati all’ospedale di Circolo
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