Progetto Concittadino guarda al dopo Galimberti: presentata la visione per Varese 2027

Non una semplice preparazione alle elezioni amministrative del 2027, ma l’avvio di una nuova fase politica per la città. È questo il messaggio contenuto nel documento “Varese 2027 – La nuova stagione civica”, con cui Progetto Concittadino lancia il proprio contributo alla costruzione del percorso del centrosinistra verso la prossima scadenza elettorale.

Non basterà difendere quanto fatto fino ad ora

Il movimento civico, che in questi anni ha fatto parte della maggioranza guidata dal sindaco Davide Galimberti, sostiene che per il futuro non sarà sufficiente difendere quanto realizzato finora, ma sarà necessario costruire una visione nuova della città, capace di affrontare le sfide sociali, ambientali ed economiche dei prossimi anni.

«Serve una visione nuova per la città»

Nel documento Progetto Concittadino riconosce alle amministrazioni guidate da Galimberti il merito di aver restituito a Varese stabilità amministrativa, credibilità istituzionale e capacità di programmazione, ma ritiene che la prossima fase debba essere caratterizzata da un salto di qualità nella proposta politica.

«Il 2027 non può essere soltanto una scadenza elettorale ma deve rappresentare l’inizio di una nuova stagione civica capace di affrontare le grandi trasformazioni sociali, ambientali ed economiche del nostro tempo» afferma il movimento nel documento programmatico.

Le priorità indicate da Progetto Concittadino

Il movimento rivendica il proprio contributo all’attività amministrativa degli ultimi anni, in particolare sui temi della transizione ecologica, della mobilità sostenibile, della rigenerazione urbana, della cultura come infrastruttura pubblica, della partecipazione civica e del contrasto alle disuguaglianze.

Tra gli obiettivi individuati per il futuro della città figurano la volontà di investire sui giovani, sulla conoscenza e sulla qualità della vita; rafforzare le politiche ambientali e la mobilità sostenibile; ridurre le disuguaglianze sociali e territoriali; promuovere nuove forme di partecipazione democratica; costruire una città sempre più europea, aperta e inclusiva; rafforzare le politiche a sostegno delle persone più fragili.

Un centrosinistra largo e civico

Progetto Concittadino ribadisce inoltre la volontà di mantenere un ruolo autonomo all’interno di un progetto politico condiviso con il centrosinistra, definito come «largo, civico, europeista e di governo».

Particolare attenzione viene riservata al coinvolgimento di nuove energie civiche, associazioni, competenze e giovani generazioni, considerate elementi indispensabili per costruire il programma e la futura coalizione che si presenterà alle elezioni amministrative del 2027.

«Vogliamo contribuire alla costruzione di una città più verde, più giusta e più partecipata, capace di tenere insieme innovazione, coesione sociale e bene comune» conclude il movimento.

Nei prossimi giorni Progetto Concittadino presenterà pubblicamente i contenuti del documento e il percorso politico che intende sviluppare da qui alle prossime elezioni comunali.