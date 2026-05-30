Progetto Concittadino guarda al dopo Galimberti: presentata la visione per Varese 2027
Al centro del documento programmatico il coinvolgimento delle nuove generazioni, la riduzione delle disuguaglianze e la costruzione di una città sempre più europea e aperta
Non una semplice preparazione alle elezioni amministrative del 2027, ma l’avvio di una nuova fase politica per la città. È questo il messaggio contenuto nel documento “Varese 2027 – La nuova stagione civica”, con cui Progetto Concittadino lancia il proprio contributo alla costruzione del percorso del centrosinistra verso la prossima scadenza elettorale.
Non basterà difendere quanto fatto fino ad ora
Il movimento civico, che in questi anni ha fatto parte della maggioranza guidata dal sindaco Davide Galimberti, sostiene che per il futuro non sarà sufficiente difendere quanto realizzato finora, ma sarà necessario costruire una visione nuova della città, capace di affrontare le sfide sociali, ambientali ed economiche dei prossimi anni.
«Serve una visione nuova per la città»
Nel documento Progetto Concittadino riconosce alle amministrazioni guidate da Galimberti il merito di aver restituito a Varese stabilità amministrativa, credibilità istituzionale e capacità di programmazione, ma ritiene che la prossima fase debba essere caratterizzata da un salto di qualità nella proposta politica.
«Il 2027 non può essere soltanto una scadenza elettorale ma deve rappresentare l’inizio di una nuova stagione civica capace di affrontare le grandi trasformazioni sociali, ambientali ed economiche del nostro tempo» afferma il movimento nel documento programmatico.
Le priorità indicate da Progetto Concittadino
Il movimento rivendica il proprio contributo all’attività amministrativa degli ultimi anni, in particolare sui temi della transizione ecologica, della mobilità sostenibile, della rigenerazione urbana, della cultura come infrastruttura pubblica, della partecipazione civica e del contrasto alle disuguaglianze.
Tra gli obiettivi individuati per il futuro della città figurano la volontà di investire sui giovani, sulla conoscenza e sulla qualità della vita; rafforzare le politiche ambientali e la mobilità sostenibile; ridurre le disuguaglianze sociali e territoriali; promuovere nuove forme di partecipazione democratica; costruire una città sempre più europea, aperta e inclusiva; rafforzare le politiche a sostegno delle persone più fragili.
Un centrosinistra largo e civico
Progetto Concittadino ribadisce inoltre la volontà di mantenere un ruolo autonomo all’interno di un progetto politico condiviso con il centrosinistra, definito come «largo, civico, europeista e di governo».
Particolare attenzione viene riservata al coinvolgimento di nuove energie civiche, associazioni, competenze e giovani generazioni, considerate elementi indispensabili per costruire il programma e la futura coalizione che si presenterà alle elezioni amministrative del 2027.
«Vogliamo contribuire alla costruzione di una città più verde, più giusta e più partecipata, capace di tenere insieme innovazione, coesione sociale e bene comune» conclude il movimento.
Nei prossimi giorni Progetto Concittadino presenterà pubblicamente i contenuti del documento e il percorso politico che intende sviluppare da qui alle prossime elezioni comunali.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Rissa con bastoni e sassaiola alla stazione di Garbagnate: danneggiato anche un treno
SABY24 su Case di riposo, in provincia di Varese una retta da 2.548 euro al mese: più cara della media lombarda
Bustocco-71 su Code e disagi sulla provinciale del lago: i lavori di asfaltatura bloccano il traffico tra Buguggiate e le autostrade
principe.rosso su A Luino confronto sulla scuola con il sottosegretario Frassinetti
Viacolvento su A Luino confronto sulla scuola con il sottosegretario Frassinetti
Felice su Dormiva in un bivacco nel bosco a Tradate con oltre 100 dosi di droga ma viene assolto dall’accusa di spaccio
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.