Piccoli in sella su due ruote, a pedali o a motore

Dopo il debutto milanese dello scorso 26 maggio, domenica 9 giugno “Eicma for kids” fa tappa in piazza Repubblica a Varese, dalle ore 10 alle 18, per spiegare ai bambini dai 4 agli 11 anni la passione moto e biciclette. Il progetto, promosso dall’Esposizione internazionale Ciclo e Motociclo in collaborazione con Regione Lombardia e con il sostegno della Federazione Motociclistica Italiana, vuole offrire ai più giovani un’esperienza divertente, sicura ed educativa di avviamento alle due ruote.

Sarà l’occasione per far rivivere sul territorio lo spirito EICMA, l’evento espositivo più importante al mondo per l’industria di riferimento, e promuovere una cultura d’utilizzo responsabile. I giovani partecipanti, dopo aver indossato caschi e protezioni, potranno infatti effettuare prove gratuite e apprendere i fondamentali dell’educazione stradale nei percorsi creati per loro con il supporto Moto Club Motofalchi della Polizia Locale Milano.

Continua così “Ridemood”, il cammino di avvicinamento alla 77° Edizione dell’Esposizione Internazionale Ciclo e Motociclo, in programma a Fiera Milano-Rho dal 7 al 10 novembre 2019 e di cui fanno parte le otto tappe di EICMA for kids”. «Il valore del nostro appuntamento non può essere contenuto dentro i confini dei padiglioni fieristici e solo durante il periodo espositivo, ma deve poter vivere lungo tutto l’anno, diffondendo contenuti ed idee – spiega il presidente di EICMA Andrea Dell’Orto – In questo senso “EICMA for kids” rappresenta un’importate investimento educativo verso i motociclisti e i ciclisti di domani e poi ci permette di comunicare anche ai più grandi il ruolo economico, sociale e culturale di un comparto che trova ogni anno nella fiera una vetrina internazionale unica”.

