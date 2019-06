Pro Patria, ritiro ancora a Sondalo

Ancora qualche settimana, poi inizierà la stagione 2019-2020 per la Pro Patria.

Dopo il rinnovo tanto atteso per mister Ivan Javorcic, il direttore sportivo Sandro Turotti ha iniziato il lavoro per consegnare al mister una rosa completa il prima possibile.

Ci sono da valutare i rinnovi con i giocatori e da analizzare la possibilità di allungare qualche prestito. Poi ci si muoverà sul mercato per portare in biancoblu i tasselli per la prossima stagione.

Intanto ci sono le prime date: il raduno si terrà lunedì 15 luglio allo “Speroni”. Martedì 16 luglio ci sarà la partenza per il ritiro, che si svolgerà a Sondalo per il terzo anno consecutivo.

I tigrotti suderanno in Valtellina fino al 27 luglio, alternando il duro lavoro fisico di inizio stagione con delle amichevoli. Chissà che non salti fuori qualche test di lusso, come l’anno scorso contro il Torino.