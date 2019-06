“Quei vialetti sono pericolosi”

«I vialetti del parchetto sono pericolosi». A sollevare il problema, così come si sollevano i lastroni che compongono il marciapiede, è l’amministratore di condominio Simone La Face, che a nome dei propri assistiti chiede un intervento risolutivo della situazione.

Si tratta del parchetto incastonato tra via Padova, via Reggio Emilia e via Alessandria, una zona pedonale che gli abitanti della zona sfruttano per la tranquillità e che i bambini usano per giocare, a pochi metri dall’asilo nido e dal campo da tennis comunale.

La condizione del vialetto è però cattiva, come si vede dal video e dalle foto.

«E’ necessario – spiega La Face – un intervento urgente per rimettere l’area in sicurezza: è inaccettabile che permangano situazioni di rischio dovute alla copertura rotta, malmessa o addirittura in bilico».

«A causa dello stato di degrado – prosegue l’amministratore – e inesistente manutenzione in cui versano i marciapiedi dei giardini prospicienti il condominio che rappresento, negli ultimi mesi si sono verificati diversi incidenti documentati da referti medici, la cui gravità grazie al Cielo è stata finora contenuta. Si tratta comunque di microfratture e distorsioni».

«Avevamo fatto notare la cosa in via bonaria e poi con raccomandata elettronica alla precedente amministrazione; chiediamo alla squadra che governerà Malnate di prendere a cuore questa situazione con un intervento profondo e risolutivo. Altrimenti in questo quartiere con età media piuttosto elevata ci si può aspettare solo che capitino sempre più spesso questi infortuni».

A rispondere per l’amministrazione è direttamente il neoeletto sindaco Irene Bellifemine: «Abbiamo già notato durante il tour elettorale il problema che ci era stato evidenziato dai cittadini. Abbiamo detto loro che il ripristino della piazza verrà eseguito il prima possibile; lo metteremo nel piano di manutenzioni da fare. Mi fa sempre piacere ricevere segnalazioni e invito i cittadini a collaborare».