“Quo vadis Europa?” Rocco Buttiglione ospite al Sacro Cuore

“Qua vadis Europa?”

È il titolo, tutto interrogativo, che guida la conversazione con Rocco Buttiglione, ospite a Gallarate del Centro Culturale Tommaso Moro.

«Perché molti cittadini europei e molte delle forze politiche che ne esprimono gli orientamenti, faticano oggi a riconoscere l’Europa come “Casa comune”, che ci appartiene e alla quale noi stessi apparteniamo? Il nodo fondamentale, che ha reso difficoltoso il processo di vera integrazione degli Stati dell’Unione Europea, è di natura culturale: l’Europa come spazio di libertà e pace come mai si era visto nella storia, sta lasciando precipitosamente cadere quelle evidenze che si credevano acquisite per sempre: valori di fondo (persona, lavoro, libertà, la stessa democrazia) se vengono staccati da ciò che li ha generati e resi storici, decadono.

«Dopo le elezioni in cui si è eletto qualcosa che non è il Parlamento delle Nazioni in Europa, né dell’Europa oltre le nazioni, come si muoverà l’Europa che ha ricevuto la filosofia greca, il diritto romano e il cristianesimo e che, anche con ampie differenziazioni, ha saputo nei secoli creare un’educazione comune? Educazione, migrazioni, natalità, lavoro, salvaguardia delle tradizioni e delle identità nazionali… Queste sono le grandi sfide che la globalizzazione le pone davanti. Saprà affrontarle?»

L’appuntamento martedì 11 giugno 2019, ore 21, nell’Aula Magna Istituto Sacro Cuore, via Bonomi 4, Gallarate