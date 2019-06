Ride the Alps al passo del Lucomagno

Domenica 16 giugno, dalle 09.00 alle 13.00 il passo del Lucomagno sarà dedicato alla mobilità lenta. MTB, bici da corsa, e-bike e altri mezzi non motorizzati potranno percorrerlo in tutta tranquillità. Il concetto di Ride the Alps, lanciato dalla Federazione Svizzera del Turismo e dallo sponsor principale Ochsner Sport prevede la chiusura di alcuni passi alpini al traffico motorizzato per dare spazio alla mobilità sostenibile e lenta.

OTR Bellinzonese e Alto Ticino in collaborazione con il comune di Blenio, Blenio Bike, ABL, il Centro Nordico di Campra e il Centro Pro Natura Lucomagno ha raccolto la sfida e il 16 giugno dalle 09.00 alle 13.00 il passo del Lucomagno sarà chiuso al traffico motorizzato per lasciare spazio a chi vorrà godersi l’aria di montagna pedalando senza stress sulla strada principale.

Da Campra a Fuorns, in collaborazione con Disentis – Sedrun Turismo e con il sostegno di ProLucmagn e del Comune di Olivone per la parte Ticinese, sarà possibile pedalare, fare fotografie, respirare aria fresca ed in cima al passo, acquistare prodotti nel mercatino e godersi la natura rifocillandosi e riposandosi nel punto ristoro di Ochsner sport in vista della discesa. Il ristorante del centro ProNatura e quello del centro nordico di Campra saranno pronti ad accogliere ciclisti affamati ed assetati sia durante la manifestazione che per una bella merenda.

Il punto di partenza della manifestazione, Campra, sarà raggiungibile sia con il bus di linea che con la propria auto, dove sarà disponibile un ampio parcheggio in loco. Si raccomanda di prevedere per tempo gli spostamenti in previsione della chiusura totale della strada cantonale, che sarà percorribile solo in caso di urgenza. La sicurezza della manifestazione sarà gestita direttamente dalla polizia cantonale in collaborazione con i pomieri di Blenio e dei volontari.

Per informazioni potete contattare la sede OTR BAT di Blenio allo 091 872 14 87 e consultare il sito della manifestazione www.ridethealps.ch.