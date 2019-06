Varese, la “summer league” dei campetti si gioca nel nome di Paul

Paul se n’è andato poco più di due anni fa, ma il suo nome e la sua voglia di sport continuano a punteggiare Varese con le iniziative che lo ricordano. A Paolo Talamoni è quest’anno intitolata la nuova “Campetti Summer League”, ideale continuazione del torneo nato nel giugno 2017 al Campus e diventato “grande” grazie alla collaborazione tra i Paul’s Friends e il trust “Il basket siamo noi”, l’associazione dei tifosi della Pallacanestro Varese.

Tra quest’oggi – venerdì 14 – e domani – sabato 15 giugno – i playground del Campus in via Pirandello e di Casbeno in via Castellini si riempiranno di giocatori e appassionati, pronti ad allacciarsi le scarpe alte per un torneo di mezza estate buono per tenersi in forma (a campionati ormai finiti) e magari per mettersi in luce in vista della prossima stagione sportiva. L’incasso sarà devoluto in beneficenza, e i destinatari saranno comunicati dagli organizzatori nei giorni a venire.

Nella serata del venerdì sui campi esterni del Campus, andranno in scena le partite di qualificazione del torneo senior (dalle 19 alle 22,30) che si disputa con l’inconsueta formula del 4 contro 4 e che vede 21 team in campo; in caso di pioggia, partite all’interno dell’impianto masnaghese. Sabato invece la Summer League si sposterà a Casbeno per l’intera giornata: prima parte – dalle 11 alle 16,30 – riservata al torneo junior (questo con il classico 3 contro 3; sei le formazioni iscritte), seconda parte ancora per le finali dei senior dalle 16,30 alle 23.

A margine delle partite di basket, sono previsti sia i supporti “mangerecci” con street food e banco gastronomico, sia l’accompagnamento musicale con dj set ma anche musica dal vivo. Le iscrizioni sono state chiuse il 12 giugno e i tornei possono essere seguiti anche sulla piattaforma SportOnLine: a QUESTO indirizzo le partite junior; a QUEST’ALTRO le gare dedicate ai senior.