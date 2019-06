Varese fa il tifo per le Azzurre con un maxi-schermo ai Giardini Estensi

L’Italia del calcio femminile non ha mai raccolto un tifo così imponente come in questi giorni, e anche la città di Varese non starà a guardare. In occasione dell‘ottavo di finale che le azzurre giocheranno contro la Cina – martedì 25 dalle 18 – la tensostruttura dei Giardini Estensi ospiterà il maxischermo per tifare insieme la squadra della c.t. Milena Bertolini.

«L’idea era emersa nei giorni scorsi dal consigliere Pinti e abbiamo voluta raccoglierla e portarla avanti – spiega l’assessore Dino De Simone – Il nostro territorio poi è anche ben rappresentato da Valentina Bergamaschi e ci sembrava giusto dedicare la massima attenzione per le nostre sportive azzurre che stanno tenendo alto il nome dell’Italia ai Mondiali».

«Una bella iniziativa – spiega il consigliere Marco Pinti – capace di unire sensibilità politiche diverse in nome di valori più alti: agonismo, impegno, rispetto e parità di genere, senza dimenticare il particolare orgoglio di avere una varesina tra le azzurre».

