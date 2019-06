A Velate con la tradizionale cotechinata

Un fine settimana di festa a Velate dove è in corso la tradizionale cotechinata. La manifestazione continua fino a domenica sera, in Piazza Cordevole e vedrà un ricco stand gastronomico con piatti gustosi e, naturalmente, panino e salamella. In particolare, per la giornata di domenica 30 giugno, saranno cucinati pizzoccheri, spezzatino di cinghiale, polenta e zola e tante altre golosità.

L’evento, storico per la provincia di Varese, è organizzato dalla banda Edelweiss di Velate e da tanti cittadini della piccola frazione ai piedi del Sacro Monte.