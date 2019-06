In viaggio con Ginetto Grilli: “Vorrei viaggiare verso la mia fanciullezza”

Le celebrazioni per il patrono della città, San Giovanni Battista, sono già iniziate da qualche giorno: sabato, con il concerto per il Patrono del Corpo Musicale Pro Busto diretto dal maestro Franco Conetta, e domenica con l’animazione del centro cittadino (la piazza principale e Via Milano) da parte di Arti e Sapore del Nord-Ovest.

La parte più “civica” della festa è iniziata solo dopo la Santa Messa nella basilica di San Giovanni, doppia perché Monsignor Claudio Livetti ha festeggiato quest’anno il 65esimo anniversario di ordinazione sacerdotale. Presenti tutti i parroci e i sacerdoti della città, il sindaco Emanuele Antonelli, gli assessori Gigi Farioli e Manuela Maffioli e alcuni consiglieri. A riempire i banchi della chiesa ci hanno pensato poi i ragazzi dell’oratorio San Luigi.

La festa è poi continuata nella Sala Monaco della biblioteca civica, con la presentazione del libro “In Viaggio con Ginetto- storie di riconoscenza a un maestro nella cultura e nella vita” a cura di Marilena Lualdi. Un viaggio appunto, un omaggio al bustocco benemerito di quest’anno Ginetto Grilli, poeta dialettale e cultore della lingua e delle tradizioni bustocche.

«Oggi è il giorno in cui- dice l’assessore alla cultura Maffioli- l’amministrazione ringrazia i cittadini che si sono distinti in ogni ambito della vita quotidiana, dando un senso più profondo alla proprio esistenza e tenendo alta la bandiera della città. Tenere vivo questo senso di appartenenza passa dalla valorizzazione della storia, delle tradizioni linguistiche, culinarie o popolari che siano: posso dire con orgoglio che a Busto lo facciamo bene, grazie all’apporto di un Tavolo Identità che unisce varie realtà importanti. La città dirà grazie a Ginetto, nella sua persona ma soprattutto a quello che rappresenta. In ultimo vorrei ringraziare il personale della biblioteca che ha aperto per noi, e tutto il personale del Comune, che spesso butta il cuore oltre l’ostacolo per realizzare ciò che noi pensiamo».

La parola è passata poi all’autrice del libro, Marilena Lualdi: «Esprimo la mia enorme gratitudine a Ginetto e al Tavolo identità per aver creduto in questo progetto e a Chiara Massazza, vero motore del viaggio che siamo andati a scrivere. Abbiamo volutamente lasciato l’ultimo capitolo in bianco, così che ognuno possa scrivere il proprio viaggio e sentirsi un po’ parte del progetto. Segnalo inoltre la copertina, disegnata da Silvia Cassani, 15enne autistica che ha saputo sintetizzare lo spirito di Ginetto e della città, visti colori (bianco e blu, connessione trasversale tra il volumetto e la cultura sportivo-popolare della Pro Patria)».

Un po’ imbarazzato ma sempre pimpante, Ginetto Grilli si tiene il meglio per la grande serata del Manzoni, racconta la sua interpretazione del viaggio: «Un viaggio che mi piacerebbe fare è quello nella mia fanciullezza, quando partivo da Sacconago per giocare il lotto a Suor Letizia. A piedi sotto il sole, arrivavo a San Rocco facevo merenda nella sua penombra. Questo è stato il primo mio viaggio vero, che iniziava a prendere le sembianza di un percorso più grande. Spero tanto in un Rinascimento Bustocco, questo è un appello a tutti i poeti che mi conoscono», per poi dirsi pronto ad accogliere un altro appello, fatto dalla madre di Silvia Cassani, la dottoressa Chiara De Bernardi: «Silvia è una persona che si esprime con le immagini, riesce a catturare espressioni, emozioni e verità di quello che disegna. Alle elementari Chicca Gallazzi, ha avuto la possibilità di illustrare i Promessi Sposi, ne era uscito un piccolo libretto che poi non è stato pubblicato: mi piacerebbe tradurne alcune parti in bustocco per poi darlo alle stampe, con il fine di accendere un faro sulla poesia che ci può cogliere in tutte le sfaccettature della vita».