50 anni fa l’Allunaggio. Tutti gli eventi in provincia

È il giorno della Luna. Il 20 luglio del 1969 il mondo si è fermato per assistere alla discesa sul suolo lunare di Neil Armstrong e Buzz Aldrin (con Michael Collins che rimase sulla navicella in orbita lunare ad attenderli per il rientro). Oggi, 50 anni dopo, sono tantissimi gli eventi che sono stati organizzati per ricordare quel giorno, dal Sacro Monte di Varese al Parco Pineta, da Gavirate a Crosio della Valle.

Per la serata organizzata dalla Società Astronomica Schiaparelli al Sacro Monte di Varese, il Comune ha organizzato il servizio di trasporto. Sempre al Sacro Monte è in programma ancora l’iniziativa con visita guidate alle terrazze del Sacro Monte che si conclude con Visori 3D che fanno rivivere in prima persona lo sbarco sulla Luna.

Mentre all’osservatorio nel Parco Pineta di Tradate sono attese oltre mille persone, per una serata tra conferenze, giro nel parco in notturna e osservazione della Luna. Iniziative in programma anche il Vintage Party in centro a Varese dal caffè Pirola, ideatore dello storico “Apollo 11”, aperitivo nato proprio in onore della navicella che portò i tre uomini sulla Luna e che da allora è diventato un’icona per Varese.

Appuntamenti in programma anche a Gavirate, Viggiù, Crosio e molti altri. Li potete scoprire tutti in questa pagina dedicata agli eventi per i 50 anni dello sbarco sulla Luna.