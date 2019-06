Visori 3D e aperitivo “Apollo 11” per rivivere la conquista della Luna

Vivere l’esperienza dell’arrivo dell’uomo sulla Luna, grazie ai visori 3D (VR), dopo aver sorseggiato l’aperitivo Apollo 11 ed aver anche fatto un giro tra le tre terrazze del Sacro Monte. È tutto possibile ed è la singolare proposta, chiamata “Sali a bordo dell’Apollo 11” che è in programma nei fine settimana dal 28 giugno a Varese. L’iniziativa è stata presentata in anteprima venerdì 14 giugno al Museo Pogliaghi, con enorme stupore dei presenti, tra cui anche il sindaco di Varese, Davide Galimberti.

L’Apollo 11 è un aperitivo nato pochi giorni dopo l’arrivo dell’uomo sulla Luna grazie all’idea di un cittadino varesino, Piero Pirola. Un cocktail chiamato proprio come la navicella per portò l’uomo sul Satellite terrestre, che non ha mai smesso di vivere e che è diventato a sua volta un’icona della città. Oggi, 2019, 50 anni dopo l’allunaggio, proprio la città di Varese, grazie alla collaborazione tra Caffè Pirola (ideatore dell’aperitivo) e Archeologistics (che gestisce alcuni punti di accoglienza del Sacro Monte di Varese), nasce la singolare proposta immersiva e celebrativa.

Alla serata di presentazione hanno partecipato gli eredi del Pirola che ideò il drink: «Questa idea è nata proprio per celebrare questo anniversario e rendere omaggio allo zio di mio marito, che con lungimiranza ideò quel drink, di colore rosa, che voleva celebrare un traguardo storico – spiega Rosy Scotti -. Oggi si parla di Marte e di nuovi traguardi. Lo stesso vogliamo fare noi: uno sguardo al passato con questi primi 50 anni, ma anche verso il futuro con le nuove conquiste». «C’è sempre un’occasione per guardare le cose da un altro lato – racconta Elena Castiglioni di Archeologistics -. Volevamo pensare a un momento celebrativo a Varese e il richiamo all’Apollo 11, e anche ai tanti di astronomia che abbiamo sul territorio, è stato immediato».

Il tour “Sali a bordo dell’Apollo 11” prenderà ufficialmente il via dal 28 giugno e proseguirà per tutti i fine settimana di luglio. Si potrà vivere quest’esperienza guidata il venerdì e sabato sera, mentre la domenica sono in programma delle visite al pomeriggio. Il tour prevede una visita alle tre terrazze del Sacro Monte (Terrazza del Museo Baroffio, Terrazza del Mosè e rustico di Casa Museo Pogliaghi), aperitivo con l’Apollo 11 e osservazione/esperienza dell’Allunaggio con i visori 3D.

Per info e prenotazioni

328-8377206

info@archeologistics.it

info@sacromontedivarese.it

Biglietti acquistabili anche su www.eventbrite.it