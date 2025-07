La Procura di Varese chiude le indagini sull’allenatore di volley arrestato per violenza sessuale

Sono chiuse le indagini sull’allenatore di volley di un centro in provincia di Varese finito in manette al termine di un’indagine della polizia giudiziaria (carabinieri) per la pesante accusa di violenza sessuale.

L’allenatore, difeso dall’avvocato Fabrizio Piarulli, è chiamato a rispondere di fatti che hanno riguardato alcune atlete minorenni molestate sessualmente (qui l’articolo al momento dell’arresto).

La vicenda è era venuta alla luce a seguito di indagini coordinate dalla Procura di Varese che aveva ottenuto dal Gip il via libera all’arresto e alle perquisizioni nell’abitazione dell’uomo che, una volta interrogato dal magistrato si era avvalso della facoltà di non rispondere.

Le parti offese, inizialmente sette, fra i 13 e i 16 anni, sono salite a 14 oggi per una quarantina di episodi in un lasso di tempo che va dall’autunno dello scorso anno a dicembre ‘24.

Ora la palla passa alla difesa che dopo la notifica di chiusura indagini avrà tempi tecnici contingentati, di norma 20 giorni, per presentare memorie, esito di indagini difensive o per chiedere al Pm di interrogare l’indagato, che rimane in carcere: già una prima richiesta di affievolimento della misura cautelare della custodia cautelare in carcere per gli arresti domiciliari era stata respinta dal giudice per le indagini pereliminari e non è escluso che venga valutata dalla difesa una ulteriore richiesta di modifica della misura.