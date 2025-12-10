L’allenatore arrestato per violenza sessuale è stato ammesso a Varese al rito abbreviato

Da una parte l’ipotesi di uno sconto di pena di un terzo, una deflazione “di rito” per l’abbreviato, premio che la legge concede a chi evita il dibattimento. Dall’altra, l’esigenza delle parti offese — minori, anche di 14 anni — di avere giustizia a fronte di pesanti accuse, quelle di violenza sessuale aggravata.

In mezzo c’è l’imputato, e dunque innocente sino a prova contraria: un uomo di 52 anni finito in manette lo scorso anno, un allenatore di una squadra di volley con lunga esperienza, già in passato assolto da simili accuse per insufficienza di prove e ora nuovamente alla sbarra. L’uomo si trova tuttora in carcere in regime di custodia cautelare, colpito da ordinanza custodiale dopo le denunce di una ragazzina rivoltesi ai carabinieri che, coordinati dalla Procura della Repubblica di Varese, hanno raccolto elementi sufficienti a far scattare l’arresto.

Ora, a fronte della richiesta del difensore dell’imputato, l’avvocato Marco Natola, il giudice per l’udienza preliminare di Varese, Alessandro Chionna, ha dato il via libera al rito abbreviato, fissando la data per la discussione al 31 marzo 2026.

Le parti offese, inizialmente sette, sono salite a 14 dopo che la vicenda è emersa in seguito alla denuncia della madre di una delle minori; gli episodi contestati sarebbero più di trenta. Gran parte delle parti civili sono difese dall’avvocato Elisabetta Brusa.