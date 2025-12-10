Varese News

Varese Laghi

L’allenatore arrestato per violenza sessuale è stato ammesso a Varese al rito abbreviato

Lo ha deciso martedì il giudice per l’udienza preliminare che ha fissato la data per la discussione. L’uomo si trova tuttora in carcere in regime di custodia cautelare

tribunale varese

Da una parte l’ipotesi di uno sconto di pena di un terzo, una deflazione “di rito” per l’abbreviato, premio che la legge concede a chi evita il dibattimento. Dall’altra, l’esigenza delle parti offese — minori, anche di 14 anni — di avere giustizia a fronte di pesanti accuse, quelle di violenza sessuale aggravata.

In mezzo c’è l’imputato, e dunque innocente sino a prova contraria: un uomo di 52 anni finito in manette lo scorso anno, un allenatore di una squadra di volley con lunga esperienza, già in passato assolto da simili accuse per insufficienza di prove e ora nuovamente alla sbarra. L’uomo si trova tuttora in carcere in regime di custodia cautelare, colpito da ordinanza custodiale dopo le denunce di una ragazzina rivoltesi ai carabinieri che, coordinati dalla Procura della Repubblica di Varese, hanno raccolto elementi sufficienti a far scattare l’arresto.

Ora, a fronte della richiesta del difensore dell’imputato, l’avvocato Marco Natola, il giudice per l’udienza preliminare di Varese, Alessandro Chionna, ha dato il via libera al rito abbreviato, fissando la data per la discussione al 31 marzo 2026.

Le parti offese, inizialmente sette, sono salite a 14 dopo che la vicenda è emersa in seguito alla denuncia della madre di una delle minori; gli episodi contestati sarebbero più di trenta. Gran parte delle parti civili sono difese dall’avvocato Elisabetta Brusa.

Leggi anche

Tutti gli eventi

di dicembre  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 10 Dicembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.