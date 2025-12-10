L’allenatore arrestato per violenza sessuale è stato ammesso a Varese al rito abbreviato
Lo ha deciso martedì il giudice per l’udienza preliminare che ha fissato la data per la discussione. L’uomo si trova tuttora in carcere in regime di custodia cautelare
Da una parte l’ipotesi di uno sconto di pena di un terzo, una deflazione “di rito” per l’abbreviato, premio che la legge concede a chi evita il dibattimento. Dall’altra, l’esigenza delle parti offese — minori, anche di 14 anni — di avere giustizia a fronte di pesanti accuse, quelle di violenza sessuale aggravata.
In mezzo c’è l’imputato, e dunque innocente sino a prova contraria: un uomo di 52 anni finito in manette lo scorso anno, un allenatore di una squadra di volley con lunga esperienza, già in passato assolto da simili accuse per insufficienza di prove e ora nuovamente alla sbarra. L’uomo si trova tuttora in carcere in regime di custodia cautelare, colpito da ordinanza custodiale dopo le denunce di una ragazzina rivoltesi ai carabinieri che, coordinati dalla Procura della Repubblica di Varese, hanno raccolto elementi sufficienti a far scattare l’arresto.
Ora, a fronte della richiesta del difensore dell’imputato, l’avvocato Marco Natola, il giudice per l’udienza preliminare di Varese, Alessandro Chionna, ha dato il via libera al rito abbreviato, fissando la data per la discussione al 31 marzo 2026.
Le parti offese, inizialmente sette, sono salite a 14 dopo che la vicenda è emersa in seguito alla denuncia della madre di una delle minori; gli episodi contestati sarebbero più di trenta. Gran parte delle parti civili sono difese dall’avvocato Elisabetta Brusa.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Bustocco-71 su Pro Patria - Dolomiti Bellunesi, la partita in diretta
Viacolvento su Polizia Locale di Gallarate in via Aleardi? "Scelta assurda"
Dino Soldavini su Stefania Bardelli lancia il Movimento Angelo Vidoletti e punta alle elezioni di Varese
Cattivik su Per dieci giorni a Varese chiusa via Ca' Bassa, la strada tra via Peschiera e Cantello
GrandeFratello su Massimo Da Rin a 360 gradi: "Serve più cinismo sotto porta e con l'uomo in più. Lavoriamo su tanti aspetti per migliorare"
principe.rosso su L’estrema destra in piazza a Gallarate contro l’immigrazione: “Gallarate è nostra e ci appartiene”
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.