Violenza sessuale su giocatrici di volley minorenni: l’allenatore chiede il rito abbreviato a Varese
Le indagini avevano portato all’arresto dell’uomo, 53 anni, nel febbraio scorso. Quattordici le parti offese. In caso di condanna previsto uno sconto sulla pena
È stato richiesto il rito abbreviato per l’allenatore di una squadra di volley femminile della provincia di Varese arrestato nel febbraio scorso con l’accusa di violenza sessuale.
L’uomo, 53 anni, è comparso oggi dì fronte al giudice per l’udienza preliminare del tribunale di Varese per la prima udienza del processo che lo vede imputato per un reato pesante: violenza sessuale su minore.
Le parti offese, inizialmente sette, sono salite a 14 dopo che la vicenda è venuta a galla in seguito alla denuncia della madre di una delle minori; gli episodi contestati sarebbero più di trenta. L’udienza in camera di consiglio, dunque non aperta al pubblico, ha visto la partecipazione dei legali delle parti civili, in tutto una decina difese, fra le altre, dall’avvocato Elisabetta Brusa.
La difesa dell’allenatore ha chiesto il rito alternativo al dibattimento. Il giudice si è riservato l’ammissione per la prossima udienza che si celebrerà con la medesima forma il prossimo dicembre: l’uomo, tuttora ristretto nel carcere di Pavia dopo essere stato rinchiuso ai Miogni, è da considerarsi innocente fino a prova contraria ma in caso di condanna è previsto uno sconto di un terzo sulla pena finale.
A fine maggio la difesa aveva chiesto l’attenuazione della misura di custodia cautelare in carcere da trasformare in arresti domiciliari, domanda rigettata dal Riesame.
L’uomo si era avvalso della facoltà di non rispondere nel corso dell’interrogatorio di garanzia di fronte al gip di Varese.
