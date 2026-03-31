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Stalking, confermata la condanna in Appello per Marco Manfrinati

Resta la pena a 4 anni e 5 mesi decisa dal tribunale. Disposte anche le spese processuali e 30 giorni per le motivazioni. L'imputato di nuovo in aula a Varese il 29 maggio in corte d'Assise per rispondere dei reati di omicidio e tentato omicidio aggravati

processo fabio limido marco manfrinati

La Corte d’Appello di Milano ha confermato la sentenza di primo grado nei confronti di Marco Manfrinati, già condannato a Varese per stalking nei confronti della famiglia dell’ex moglie. Il verdetto ribadisce integralmente la pena inflitta in primo grado, pari a 4 anni e 5 mesi di reclusione, con la condanna al pagamento delle spese processuali e delle spese legali della parte civile, quantificate in 1.600 euro. Le motivazioni della decisione saranno depositate entro 30 giorni.

La sentenza confermata affonda le sue radici nel processo celebrato davanti al Tribunale di Varese, che nel maggio 2025 aveva riconosciuto l’imputato colpevole di atti persecutori nei confronti dell’ex moglie, della ex suocera e dell’ex suocero. Secondo quanto ricostruito in aula, si sarebbe trattato di una condotta insistente e ossessiva, fatta di messaggi, controlli e comportamenti ritenuti idonei a modificare le abitudini di vita delle vittime.

Il caso si inserisce in un contesto più ampio e particolarmente grave: gli atti persecutori contestati rappresenterebbero infatti, secondo l’accusa, l’antefatto di vicende ancora più drammatiche sfociate nell’omicidio del suocero Fabio Limido e nel tentativo di togliere la via alla ex moglie Lavinia nel maggio 2024: per quei fatti si sta celebrando il processo in corte d’Assise a Varese. L’imputato tornerà in aula il prossimo 29 maggio quando verrà discusso l’esito della perizia psichiatrica disposta per la verifica della capacità di intendere e volere dell’imputato al momento die fatti e la conseguente capacità di stare in giudizio.

Con la decisione della Corte, il quadro accusatorio relativo allo stalking trova dunque una nuova conferma anche in secondo grado, in attesa di conoscere le motivazioni che saranno rese note nelle prossime settimane.

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Andrea Camurani
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Pubblicato il 31 Marzo 2026
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