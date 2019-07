Andrea Camilleri, Pellicini: “Un uomo immenso”

A Luino nel 2010 Camilleri ricevette il Premio Chiara alla Carriera, incantando il Teatro Sociale. All’ Albo d’Oro del sito dell’Associazione Amici di Piero Chiara (https://www.premiochiara.it/edizioni-precedenti/albo-oro-chiara-carriera/) si legge la motivazione “Il Premio Chiara alla Carriera viene conferito ad Andrea Camilleri, per avere sedotto l’intero pianeta con la grazia inarrivabile delle sue storie, quintessenza di una Sicilia verissima ed inventata”.

Così lo ricorda il Sindaco Andrea Pellicini: “Fu un evento indimenticabile. Qualche giorno prima Camilleri aveva detto provocatoriamente in un’ intervista televisiva che sarebbe stato necessario fare un’impresa dei Mille al contrario, da Marsala a Quarto, per civilizzare il nord. Tutto ciò in polemica con alcuni attacchi antimeridionalistici della Lega di allora. Al Teatro Sociale fu premiato dal Presidente Dario Galli. Dissi a Camilleri: “Galli è un leghista duro e puro, cosa dirà della sua intervista sull’impresa dei Mille?” Rispose Camilleri con una delle sue smorfie:” Minchia. Speriamo non l’abbia vista…”. Semplicemente immenso.