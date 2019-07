Aperte le iscrizioni per la 5a edizione di Eno-Lenak

«E tornare a viaggiare, e di notte con i fari illuminare, chiaramente la strada per saper dove andare, con coraggio gentilmente, gentilmente… Dolcemente viaggiare». Sono le parole di Lucio Battisti a lanciare – nel trailer che vedete in testa all’articolo – a lanciare la quinta edizione di Eno-Lenak, giro motociclistico in notturna organizzato dal motomovimento Cafe Racer Varese e programmata per il prossimo sabato 27 luglio.

L’evento prevede il ritrovo dei partecipanti alle ore 18 nel piazzale del ristorante “Spitz” di viale Valganna, sede dei consueti incontri di Cafe Racer Varese che nei primi mesi di quest’anno ha organizzato una serie di serate dedicate alla passione per le due ruote, con alcuni ospiti speciali. La partenza avverrà intorno alle 19,30: i motociclisti muoveranno in direzione di Porto Ceresio e da lì verso Riva San Vitale, Valmara, San Fedele d’Intelvi fino a raggiungere verso le ore 21 la Baita di Orimento dove è stata organizzata la cena “in vetta”. Il rientro a Varese è invece previsto per le 23,30 dopo aver toccato le rive del Lario, la città di Como e la pineta di Tradate.

Eno-Lenak è aperto a tutti gli appassionati di moto; partecipare al giro “collettivo” è gratuito mentre è fissato il prezzo (32 euro) per la cena a Orimento. È però obbligatorio prenotarsi per la manifestazione, o scrivendo all’indirizzo email caferacervarese@gmail.com (indicando nome, cognome, numero di cellulare e partecipanti alla cena), oppure telefonando al numero 331-8349537 (Pier).