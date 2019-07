Asfaltature sulla Briantea, lavori in notturna dal 22 al 27 luglio

Proseguono le asfaltature a Malnate sulla statale Briantea, la strada principale che attraversa la città.

I primi giorni di lavoro – iniziati lo scorso 3 luglio – hanno portato qualche problema alla viabilità a causa del traffico intenso che andava bloccandosi.

Da settimana prossima, più precisamente da lunedì 22 a sabato 27 luglio, i lavori verranno svolti in orario serale e notturno.

Nell’ordinanza si legge:

Via Como e Via Kennedy (tratto da Via Sonzini a Via Fratelli Bandiera) dal 22/07/2019 al 29/07/2019 dalle ore 20:00 alle ore 07:00 per lavori di fresatura ed asfaltatura e dalle ore 07:30 alle ore 18:30 per lavori di rialzo chiusini ed il 30/07/2019 e 31/07/2019 dalle ore 07:30 alle 18:30 per rifacimento segnaletica orizzontale, istituzione del “senso unico alternato regolato da impianto semaforico e/o moviere” ;

Via Varese (tratto da SP 3 a Via Gere) dal 26/08/2019 al 30/08/2019 dalle ore 20:00 alle 07:00 ed il 03 e 04/09/2019 dalle ore 07:30 alle 18:30 istituzione “senso unico alternato regolato da impianto semaforico e/o moviere”;