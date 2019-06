Estate di asfaltature per la Briantea

Dal 3 di luglio partirà il lungo cantiere di asfaltature che porterà al rifacimento quasi totale della statale Briantea sul territorio di Malnate.

I lavori partiranno dalla Folla e termineranno a San Salvatore, coprendo quasi interamente la lunghezza dell’arteria malnatese. Solo dei brevi tratti di via Varese e via Garibaldi non verranno toccati.

Non sarà un semplice lavoro di copertura dell’asfalto già presente, ma lo scavo andrà in profondità per sei centimetri, così da riempire totalmente con il nuovo strato la carreggiata permettendo un intervento radicale.

I lavori si svolgeranno per la maggior parte del tempo in orario diurno, prevedendo il senso unico alternato con moviere, evitando i semafori temporanei. Possibile invece che venga svolta in orario notturno il lavoro tra il Tigros e San Salvatore.

La sistemazione della strada proseguirà per tutto il periodo estivo.