Vent’anni di fischi sui campi del basket UISP

NOTIZIARIO UISP dell’11 giugno 2026

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KARATE – Vela Arcisate seconda al campionato nazionale Uisp di Roma



Dopo il primo posto del 2025, la società C.S. Vela Asd Arcisate si deve “accontentare” del secondo posto al Campionato Nazionale UISP di Karate di Roma del 30 e 31 maggio 2026. Un risultato strepitoso considerati i pochi atleti della nostra società che hanno potuto partecipare ad una trasferta così impegnativa per le famiglie.

Nonostante i punteggi penalizzanti di un arbitro, tutti gli atleti della società sono comunque saliti sul podio, ottenendo numerosi primi posti, che hanno permesso di ottenere un punteggio totale notevole rispetto alle altre società partecipanti. Il primo meritato posto è andato alla società “Tre Pietre” di Firenze che, grazie alla vicinanza con Roma, ha potuto schierare un grande numero di iscritti.

Gli atleti più giovani sono saliti subito ai primi posti della loro categoria, ponendo quindi delle solide basi per il futuro. Numerose le conferme degli atleti over 40, che hanno vinto dimostrando una grande qualità. Una menzione speciale per il nostro Giovanni che a 73 anni, ha conquistato il primo posto nella sua categoria, a dimostrazione che lo sport UISP è veramente per tutti.

Dopo anni di lavoro con i protagonisti, alla prossima stagione sportiva un corposo numero di atleti diventeranno agonisti, partecipando quindi ai prossimi campionati Regionale e Nazionale. Tra gli atleti di punta della società C.S. Vela Arcisate, ci sono numerosi atleti che fanno parte della rosa della Nazionale Italiana UISP di Karate, nelle specialità di kata (forma), e di kumite (combattimento); in quest’ultima specialità un nostro atleta ha conquistato il titolo di Campione del Mondo in Portogallo nel 2025.

I grandi risultati di una società di un Comune di provincia come Arcisate, è il risultato di anni di lavoro, impegno e sacrificio della società, per una gestione sempre più complessa, dei tecnici, sempre in continuo aggiornamento, degli atleti e delle famiglie. Tutto questo ha creato un gruppo di amici vecchi e nuovi, che hanno voglia di crescere

insieme, sempre pronti ad affrontare le prossime sfide con impegno ma soprattutto in allegria.

BASKET – Grazie a Vincenzo e Viviano



Hanno arbitrato in mille campi, mettendosi a servizio dello sport con la S maiuscola, quello in cui devono trionfare la correttezza e il fair play. Un enorme grazie a Vincenzo Di Luzio e Viviano Molinari (foto in alto) che hanno ricevuto un attestato per i 20 anni di servizio sui campi della Uisp. La premiazione in occasione delle Finali disputate nello scorso fine settimana nel palazzetto di Malnate (QUI l’articolo).

NAZIONALE – La policy Uisp per la tutela di bambini e adolescenti



L’Uisp ha previsto l’adozione di codici di condotta e di procedure per la segnalazione di abusi o di comportamenti scorretti nei luoghi abitualmente frequentati dai minorenni al fine di scongiurare possibili fenomeni di abuso o di comportamenti inadeguati da parte di persone adulte: lo fa attraverso la policy Uisp e l’adesione al manifesto “10 in condotta” di Save The Children che rappresentano un elemento centrale per la protezione dell’infanzia e dell’adolescenza e nella promozione dei diritti di bambine, bambini e adolescenti.

Crediamo infatti che il mondo sportivo debba sentirsi pienamente coinvolto e toccato da questi temi, in quanto favorisce l’incontro tra un grandissimo numero di bambine e bambini e adolescenti e i loro educatori. Siano tecnici, allenatori, insegnanti, maestri, istruttori o appunto educatori sportivi. Senza contare che l’ambito della pratica sportiva (o comunque ludicomotoria) è proprio dei più delicati, per quello che riguarda lo sviluppo psicofisico dei minorenni. Un terreno dove bisogna esercitare ancora maggiore attenzione, avendo a che fare eminentemente con la relazione corporea.

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