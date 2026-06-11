Replica della Giunta di Malnate sul Pgt e sulla Commissione Territorio

Ulteriore risposta, tramite comunicato stampa, da parte della Giunta di Malnate (con le firme del sindaco Nadia Cannito e delle forze politiche di maggioranza) rispetto alle comunicazioni dei gruppi di opposizione, in questo caso relativi al Pgt.

«Prendiamo atto con rammarico – si legge nella nota -, ma senza troppa sorpresa, dell’ennesimo tentativo da parte di alcune minoranze consiliari (Malnate Sostenibile, Lista Bellifemine) ed extra consiliari (Malnate in Movimento) di buttare in caciara politica un lavoro tecnico e amministrativo di fondamentale importanza per il futuro della nostra Città come il Piano di Governo del Territorio (PGT). Quando mancano gli argomenti di merito, l’opposizione preferisce ricorrere al fango e al populismo, arrivando addirittura ad attaccare personalmente i singoli consiglieri anziché confrontarsi nel merito delle scelte urbanistiche».

Rispetto alle accuse sollevate nel comunicato letto sui giornali, la Giunta e le forze di maggioranza intendono fare chiarezza con la massima trasparenza:

1) Il caso del Consigliere Facetti e la massima trasparenza

Il consigliere e Presidente di Commissione, Fabio Facetti, ha esercitato un suo legittimo diritto in veste di cittadino, presentando una regolare osservazione per il recupero e la riqualificazione di un capannone artigianale dismesso in area residenziale. Si tratta di un’operazione che va esattamente nella direzione del nostro PGT: massima riduzione ove possibile del consumo di suolo con recupero dell’esistente e rigenerazione urbana.

L’osservazione è stata valutata e accolta dagli uffici tecnici competenti secondo criteri oggettivi e legali, identici a quelli applicati per ogni altro cittadino. Riguardo al ruolo di Presidente della Commissione, ricordiamo alle minoranze che la legge disciplina chiaramente i casi di incompatibilità e che il consigliere Facetti, con la serietà che lo contraddistingue, si asterrà rigorosamente da ogni voto o discussione che riguardi la propria pratica, così come previsto dalle norme vigenti, e come già fatto dallo stesso in fase di adozione del presente Piano lo scorso anno. Strumentalizzare la trasparenza per farne una colpa politica è un atto di sciacallaggio istituzionale.

2) I numeri del PGT e la gestione delle osservazioni

Definire ‘inconsistenti’ le risposte date ai cittadini è un insulto al lavoro rigoroso e super partes degli uffici tecnici comunali e degli estensori del Piano di Governo del Territorio. Ogni singola osservazione (ne sono pervenute ben 105) riceve una risposta motivata basata su normative urbanistiche, vincoli ambientali e sulla visione politica del Piano strategico della Città.

Non esistono ‘sì’ di favore o ‘no’ pregiudiziali: esiste la conformità tecnica. Il PGT della Giunta Cannito non è una ‘cambiale alla cementificazione’, ma uno strumento moderno che cerca di tutelare l’ambiente, i diritti dei cittadini e lo sviluppo di servizi pubblici, modificando alcune regole presenti nel vecchio Piano che non hanno funzionato sul nostro territorio.

3) Disponibilità al confronto e smentita sulla “fretta”

L’opposizione parla di ‘spettacolo desolante’ e di tempi troppo stretti, ma i fatti dimostrano l’esatto contrario e smentiscono categoricamente la narrazione di una maggioranza che vuole “blindare” il voto.

Proprio per favorire la massima partecipazione, l’approfondimento e il dibattito democratico, abbiamo accolto pienamente la richiesta avanzata dalla consigliera Marilena Ferrario di posticipare il Consiglio Comunale inizialmente previsto per il 19 giugno. I lavori consigliari sono quindi stati ricalendarizzati a partire da lunedì 22 giugno, articolandola su ben tre serate consecutive (da lunedì a mercoledì) per dare a tutti lo spazio necessario di intervento. Non solo: per garantire un ulteriore momento di analisi tecnica prima del Consiglio, abbiamo aggiunto una nuova seduta di Commissione per lunedì 15 giugno. Chi parla di “fretta” o di documenti nascosti nega l’evidenza di una maggioranza che sta concedendo tutto il tempo e lo spazio possibili per un confronto serio. Risulta inoltre doveroso sottolineare che l’approvazione del PGT segue ovviamente la sua adozione, avvenuta un anno fa, e che i consiglieri e i loro supplenti nelle commissioni che oggi lamentano ristrettezze nelle tempistiche, sono gli stessi che per mesi hanno lamentato ritardi nella procedura.

Invitiamo le forze di minoranza firmatarie del comunicato ad abbandonare i toni da campagna elettorale permanente e gli attacchi personali che meriterebbero solo uno sdegnato silenzio ma che purtroppo ci obbligano ad intervenire. La maggioranza andrà avanti in Consiglio Comunale per approvare un PGT che sblocca il futuro di Malnate, garantendo trasparenza, legalità e sviluppo urbanistico.

Il Sindaco Nadia Cannito

La Giunta Comunale

e i Gruppi di Maggioranza (Partito Democratico – Lista Insieme per Maria Croci)